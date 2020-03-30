سفينة المستشفى ستصل إلى نيويورك اليوم لتقديم المساعدة في علاج كورونا

أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن "سفينة المستشفى "يو إس إن إس كومفورت" التابعة للبحرية الأميركية، ستصل إلى ​نيويورك​ اليوم لترسو في ميناء منهاتن، من أجل تقديم الدعم والمساعدة في العلاج ضد ​فيروس كورونا​".

ولفتت الوسائل إلى أنه "تم تجهيز السفينة بـ 1000 سرير، و 12 غرفة عمليات، وثمانية أسرة لوحدة العناية المركزة، وعلى متنها 1200 من أفراد الخدمات الطبية وعاملين في مجال الاتصالات".

وكانت السفينة أبحرت من ولاية فريجينا بعد ظهر السبت، إلى مدينة نيويورك بأمر من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في إطار تقديم الدعم والمساعدة ومن أجل تعزيز جهود الرعاية الصحية في المدينة نظرا لانتشار الوباء فيها بكثرة.