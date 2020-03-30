مسؤول ألماني: سرعة انتشار الفيروس تمنع تخفيف القيود على الحياة العامة

حذّر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، من "انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد بوتيرة سريعة، تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد بالوقت الحالي".
وفرضت الحكومة الألمانية قيوداً صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الذي أصاب نحو 57 ألف شخص في البلاد وأودى بحياة 455 منهم، حيث أصدرت قراراً بإغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية.
كما أوقفت العديد من الشركات إنتاجها، للمساعدة في إبطاء تفشي المرض، مشددةً على ضرورة حماية كبار السن من التقاط هذا الوباء لضعف مناعتهم.
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