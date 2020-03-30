مسؤول ألماني: سرعة انتشار الفيروس تمنع تخفيف القيود على الحياة العامة

حذّر المتحدث باسم ​الحكومة الألمانية​ ​شتيفن زايبرت​، من "انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد بوتيرة سريعة، تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على ​الحياة​ العامة في البلاد بالوقت الحالي".

وفرضت الحكومة الألمانية قيوداً صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الذي أصاب نحو 57 ألف شخص في البلاد وأودى بحياة 455 منهم، حيث أصدرت قراراً بإغلاق ​المدارس​ والمتاجر و​المطاعم​ والمنشآت الرياضية.

كما أوقفت العديد من الشركات إنتاجها، للمساعدة في إبطاء تفشي المرض، مشددةً على ضرورة حماية كبار السن من التقاط هذا الوباء لضعف مناعتهم.