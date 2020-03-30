الصحة الأفغانية تسجل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة العامة​ الأفغانية وحيد الله ميار، تسجيل 25 حالة إيجابية جديدة على الأقل مصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 145 حالة.

وأشار ميار إلى أن 25 حالة إيجابية على الأقل ظهرت، من بينها 22 حالة في هرات، وحالتان في العاصمة ​كابول​، في حين ظهرت حالة واحدة في بدخشان.

كما شدد على أن "الأشخاص المصابين في بدخشان قدموا من إقليم هرات المتاخم لإيران، حيث أثر الوباء على عشرات الآلاف من الأشخاص".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، إطلق سراح قرابة 10 آلاف سجين في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة اننتشار الفيروس.