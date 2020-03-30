البرلمان الأوكراني يقيل وزير الصحة بعد فشله في التعامل مع أزمة كورونا

أقال ​البرلمان الأوكراني​ ​وزير الصحة​ إيليا يمتس من منصبه، وذلك بعد تأييد 271 نائبا من أصل 450 هذا القرار.

ولفت النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" في ​أوكرانيا​ أليكسي غونشارينكو، إلى أن يمتس فشل في تنظيم عمل الوزارة، ولم يتمكن من إعداد خطة واقعية وفعالة لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد، لذلك تم اتخاذ القرار بإقالته من منصبه.

بالتوازي، اقترح البرلمان على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تعيين الرئيس السابق لإدارة الدولة الإقليمية في مقاطعة أوديسا، مكسيم ستيبانوف، خلفاً لوزير الصحة.

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية أعلنت في وقت سابق، إصابة 480 شخصا بفيروس كورونا المستجد في البلاد، توفي منهم 11 شخصا، وتعافى 6 مرضى.