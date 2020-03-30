الصحة الماليزية: 156 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد

أعلن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، تسجيل 156 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، و3 حالات وفاة جراء الإصابة بالمرض.

ولفت عبدالله إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغت حتى الآن 2626 حالة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 حالة.

كما أوضح أن 91 مريضاً تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن إلى 479.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في وقت سابق، عن أكبر خطة إنقاذ اقتصادي في تاريخ البلاد لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، وتصل قيمتها إلى 250 مليار رينغيت أي حوالي 58 مليار ​دولار​ أميركي.