تسجيل 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في السويد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 146

أعلنت السلطات الصحية في السويد عن "تسجيل 36 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 146".
وسجلت رسمياً في العالم أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد أعدته "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الاثنين عند الساعة 8,00 بتوقيت غرينيش.
وبلغ عدد الإصابات 715204 حالات على الأقل، بينها 33568 وفاة، في 183 بلداً ومنطقة، لا سيما في الولايات المتحدة (143025 إصابة و2514 وفاة)، وإيطاليا (97689 إصابة و10779 وفاة)، والصين (81470 إصابة و3304 وفيات).
ولا يعكس عدد الإصابات المسجلة العدد الفعلي للمصابين في العالم وذلك لأن العديد من الدول لا تجري فحصاً إلا لمن تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفيات.
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