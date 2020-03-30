تسجيل 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في السويد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 146

أعلنت السلطات الصحية في ​السويد​ عن "تسجيل 36 وفاة جديدة بسبب ​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 146".

وسجلت رسمياً في ​العالم​ أكثر من 700 ألف إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد أعدته "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الاثنين عند ​الساعة​ 8,00 بتوقيت غرينيش.

وبلغ عدد الإصابات 715204 ​حالات​ على الأقل، بينها 33568 وفاة، في 183 بلداً ومنطقة، لا سيما في ​الولايات المتحدة​ (143025 إصابة و2514 وفاة)، و​إيطاليا​ (97689 إصابة و10779 وفاة)، و​الصين​ (81470 إصابة و3304 ​وفيات​).

ولا يعكس عدد الإصابات المسجلة العدد الفعلي للمصابين في العالم وذلك لأن العديد من الدول لا تجري فحصاً إلا لمن تستدعي حالتهم النقل إلى ​المستشفيات​.