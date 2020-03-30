شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: الرئيس السيسى عبر عن كل المصريين فى تقديره لجيش مصر الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق ليس من أطباء مصر وجميع العاملين فى المنظومة الصحية، ولكنها لقيت سعادة بالغة وكبيرة من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مشيرا أن جميع المصريين كانوا يريدون تقديم أعظم هدية لابطال وبواسل الصحة المصرية الذين حصلوا على لقب جيش مصر الأبيض من دولتهم العظيمة.

وقال " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تقديم هذه الهدية لرجال الصحة المصرية نيابة عن الـ 100 مليون مصرى، فهؤلاء الرجال اصبحوا ليسوا نجوما ورموزا للصحة المصرية ولكن لدى جميع دول العالم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان عنده كل الحق فى الاهتمام الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر بصحة الانسان المصرى قبل ولادته وفى طفولته وخلال مراحل تعليمه وفى جميع سنوات عمره، فتحية قلبية للرئيس السيسى الذى لم يتوان او يتردد لحظة فى تقديم هذه الهدية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد والتى نعلمها جميعا خاصة بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولكنه أراد أن يبعث برسالة لكل المصريين بان الدولة المصرية لايمكن ابدا ان تبخل على ابنائها الأوفياء الذين يقدمون التضحية والفداء دون ان ينتظرون اى مقابل من أجل أن يعيش جميع المصريين فى سلام صحى وامنى واجتماعي وهذا مافعله كل من ينتمون لجيش مصر الأبيض.

Advertisements

كما أشاد الدكتور صلاح حسب الله، بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر معربا عن ثقته التامة فى قدرة مصر وبتوفيق من الله عز وجل فى أن تتجاوز ازمة فيروس كورونا وفى القريب العاجل,