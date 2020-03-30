شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد لرجال الأعمال: لابد أن تدعموا جهود الدولة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجتمع يواجه أزمة واحدة و هى أزمة فيروس كورونا، مضيفا أنه لابد أن يكون المجتمع أكثر تضامنا و يكفل بعضه البعض .
ووجه مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365" رسالة الى رجال الأعمال قائلا :" لابد أن تأخذوا موقف المعاونة مع الدولة و خاصة أن الدولة فى ظل الظروف الراهنة لا تستطيع أن تقدم كل شئ رغم أنها قامت باجراءات استباقية منذ بداية أزمة فيروس كورونا و تضامننا يؤدى الى تخفيف العبء عن الجميع ".
واختتم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام قائلا :" أدركنا أننا فى مركب واحدة وأن نتكاتف جيدا و أن نساعد بعضنا البعض أعتقد شئ مهم و خاصة أن هناك نزعة أنانية تصيب العالم تجعل كل دولة تهتم بنفسها أكثر من تضامنها مع الأخرين".
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