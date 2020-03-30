شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب": اتفاق بين وزارة التعليم والبريد لتخصيص مدارس القرى لصرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه سيتم حل مشكلة صرف المعاشات، حيث تم التنسيق والاتفاق بين وزارة التربية والتعليم وهيئة البريد على أن يتم الصرف من خلال فتح بعض المدارس في القرى، منعًا للتزاحم وتكدس المواطنين، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "أباظة"، في بيان اليوم، أن الوزارة من خلال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون تكنولوجيا المعلومات، استطاعت الاتفاق مع هيئة البريد على فتح مدرسة في كل قرية في جميع أنحاء الجمهورية لصرف الرواتب لأصحاب المعاشات.

وأكد أن هذا الاتفاق يحمل رسالة الدولة في تحديها لمواجهة الوباء الذي اجتاح العالم، ويؤكد جهودها غير العادية في مكافحة المرض بأسلوب علمي ممنهج سليم، يحفظ سلامة وأمن الوطن والمواطن.

ووجه وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، بضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الجهات الرسمية في الدولة، باتباع الإجراءات الاحترازية، والتزام المنازل حفاظًا على سلامة النفس والأولاد، وعدم الانسياق خلف الفئات والجهات غير المعنية والتي تستهدف استقرار الوطن، مؤكدًا أن هذا الوباء المعروف بسرعة العدوى يحتاج الالتزام والعناية الشديدة، لحماية البلد من خطر شديد لا يحمد عقباه، عجز أمامه العلم والدول الكبرى في العالم في التصدي له.

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وكانت الحكومة، أعلنت أنه تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل، حيث إن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة ( 1,2,4) من شهر إبريل، وأصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الاحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل، وأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 أبريل ، واعتبارا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة .



