شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب التعليم ببحث أزمة تسريح العاملين بالمدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن شكاوي تسريح العاملين بالمدارس الخاصة، وعدم التنسيق بشأن صرف رواتبهم حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد طلعت، في طلب الإحاطة، أن الجهود المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، مثلت نموذج علمي وإيجابي للمواجهة الشاملة من مختلف مؤسسات الدولة، ولاقي ذلك إشادات من الداخل والخارج، حيث الرؤية المختلفة من القيادة السياسية، والتي استهدفت صحة وسلامة المواطن المصري، وعملت على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل هذه الهدف علي مستوي جميع المستويات من تقليل للتجمعات، وتخفيف العمالة، وحظر الانتقال، مع توعية مستمرة بالضوابط اللازمة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المنظومة التعليمية كانت مسار لهذه الإجراءات والتدابير، بداية من تأجيل الدراسة وما لاحقها من إلغاء الامتحانات واستبدالها بمشروعات بحثية، والتنسيق بشأها من أجل تكون بوابة المرور والنجاح للطلاب هذا العام، إلا أن العديد من المدارس الخاصة بالمنظومة التعليمة اعتبرت هذه الإجراءات إنهاء للفصل الدراسي الثاني وبدأت فى تسريح المدرسين، لعدم صرف رواتبهم والتى كان مقرر لها حتي نهاية الفصل الدراسي فى يوليو المقبل، مما أثر بالسلب علي أوضاعهم وحياتهم.

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ولفت جون طلعت إلي أنه بكل تأكيد تسريح العاملين يحدث خلل فى حياتهم، وهو الأمر الذي لابد أن ينتبه له الجميع من أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص سواء فى المنظومة التعليمة أو غيرها من المجالات، متابعا: "أزمة كورونا تواجه العالم أجمع وليس مصر بمفردها، وبالتالي علينا أن نتكاتف ونتحمل المسئولية ولا نزيد الضغوط علي المواطنين، ونقتضي بما تقوم به الحكومة المصرية تجاه العاملين بها، وحجم التسهيلات التى تقدم من أجل المرور من هذه المرحلة بأقل التداعيات السلبية، ومن ثم المدارس الخاصة عليها أن تواكب الظروف وتتوقف عن تسريح العاملين بها سواء علي مستوي المدرسين أو الموظفين".