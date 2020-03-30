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حملة شاملة للنظافة وللتطهير بشوارع وميادين جنوب الجيزة بالتعاون بين المحافظة وأبو العينين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة بالتعاون مع مكاتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين الحملة الشاملة للنظافة وإزالة القمامة ورش المطهرات بشوارع وميادين جنوب الجيزة لليوم الثالث وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس حماية لصحة وحياة المواطنين.

 

بدأت الحملة من مناطق البكباشى والقصبجى والمنيب متحركة من شارع لشارع ومن منزل لمنزل حيث قامت الحملة برفع المخلفات ورش المطهرات مكان القمامة وتعقيم صناديق القمامة كما قامت برش المطهرات من شارع لشارع ومن منزل إلى منزل، وسوف تستكمل باقى شوارع وميادين جنوب الجيزة تباعا.

 

يأتى هذا الإجراء فى إطار الجهود التى يقوم يها حى جنوب الجيزة والنائب محمد أبو العينين من أجل التصدى لفيروس كورونا بدائرة الجيزة والتى بدأت بحملة توعية موسعة من خلال مكاتب خدمة المواطنين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية لتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية ومنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى حملة لتعقيم وتطهير المؤسسات والمنشآت الحيوية والتى يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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