شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادى القصبى يكشف تفاصيل لقاء وزيرة التضامن لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، أن اللجنة ب تقوم بالمتابعة المستمرة لكافة القضايا الهامة التي تدخل في اختصاص عملها والتوصيات اللازمة لاسيما في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مضيفاً : "لسنا في إجازة، لأننا في ظروف استثنائية تتطلب التفكير غير النمطي، مع الإلتزام بالمحددات الصحية والاحترازية والوقائية للدولة بشكل عام".

وأضاف القصبي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه قد صدر منشور من رئيس البرلمان بهذا المعني، ولجنة التضامن وضعت في ضوء توجيهات الدكتور علي عبد العال، الضوابط والإجراءات اللازمة لاستمرار العمل بمناقشة القضايا الهامة التي تمس المواطن المصري وتقديم الإقتراحات والتوصيات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ووزعت العمل بين العاملين والباحثين يوميا بالطاقة المحددة.

وأشار القصبي، إلي أنه قام بالفعل بزيارة وزيرة التضامن الإجتماعي منذ أيام في لقاء استمر لمدة ساعتين، تابع خلاله مجريات الأمور بالكامل، سواء فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه المضارين من موجه الطقس السييء التي ضربت البلاد أو في شأن فيروس كورونا، وأطمأن لاتخاذ الوزارة كافة الاجراءات اللازمة والتي ستتابعها اللجنة باستمرار خلال الفترة القادمة.

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واشار القصبي إلي صدور العديد من القرارات الواعية لمواجهة موجة الطقس السييء الأخيرة، ومنها صرف 50 الف جنيه لكل حاله وفاة لعدد 73 أسرة وقد تصل إلي 78 أسرة حيث أن هناك 5 حالات مفقودة، وصرف ألفين جنيها لكل حاله اصابه لافتاً إلي توجيه القيادة السياسية 100 مليون جنية للمضارين من حالة الطقس، مع توفير بدائل سكنية للمضارين من الأزمة بالتنسيق بين وزارات الاسكان والمرافق والتنمية المحلية والتضامن حيث تم صرف تعويض شهري كنفقة إيجار سكن مؤقت للاسر التي تهدمت منازلهم لحين الانتهاء من مناطق أمنه.

وعدد عبد الهادي القصبي، الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها وزارة التضامن في دور الأيتام والمسنين، وفي مقدمتها توفير الكاشف الحراري للكشف عن كافة العاملين والمقيمين بدور الرعاية، وتوفير كمامات وقفازات، بالإضافة إلي السوائل المطهرة والمعقمة بجميع المؤسسات للتأكد من نظافتها، وتوفير منشورات توعوية داخل كل مؤسسة، ومنع توريد وجبات جاهرزة من خارج الدار، ودورات تدريبة للاخصائين والادارييين بالتعاون مع الهلال الاحمر.

كما أشار إلي أنه تم المناقشة مع وزيرة التضامن حول ضوابط صرف المعاشات وتوقيتات صرفها لمنع التكدس والزحام، وتمت بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، كما تم الإعلان عن اعفاء أصحاب المعاشات من رسوم الصرف من ماكينات الصرافة.

واشار القصبي، إلي أن أداء الحكومة المصرية استحوذ علي ثقة كل كافة المواطنين، واستشعرنا في ظل هذه الأزمة عظمة الدولة المصرية وأن هناك حكومة وقيادة سياسية مخلصة لديها إيمان بالله تعالي واتخذت قرارها الحاسم بمواجهة هذا الفيروس.