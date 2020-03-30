محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
قرر محمود أبو زهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، فتح تحقيق عاجل في مخالفة مستأجر كافيتريا مركز شباب مدينة ميت أبو غالب، بعد أن استأنف العمل بالمكان وضرب بتعليمات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد عرض الحائط.
واتخذ مجلس إدارة المركز قرارًا بالإجماع، بفسخ عقد المؤجر لعدم التزامه بتعليمات الوزارة، بعد إبلاغ إدارة الشئون القانونية بالمديرية.
إلى هذا، قرر وكيل الوزارة غلق مركز شباب الكحيل، تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عقب تسلل عدد من الأفراد إلى ملعب مركز الشباب بسبب وجود فتحات بالسور.
ووجه أبو زهرة بغلق تلك الفتحات لمنع دخول الأهالي إلى الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مخالفة التعليمات.. غلق مركز شباب وفسخ التعاقد مع مستأجر في دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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