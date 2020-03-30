متحدث الرئاسة: السيسي وجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة ومكافحة المماراسات الاحتكارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أفادت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأضاف راضي، أن الرئيس وجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة المماراسات الاحتكارية.​