محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الثانوية في الأجزاء التي تم شرحها حتى ال15 من مارس الجاري.
وأضاف خليل، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الأجزاء التي تم إلغاؤها لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، يدرسها الطلاب بالفرقة التمهيدية بجامعة الأزهر، العام الجامعي المقبل.
وينشر الخليج 365 المناهج المقررة والمحذوفة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها" علمي - أدبي"، وهي كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قصرها على 15 مارس.. المناهج المقررة والمحذوفة لطلاب الثانوية الأزهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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