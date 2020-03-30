المركزي يستثني شراء شهادة الـ 15% من الحد الأقصى للإيداع في البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن المركزي قرر استثناء شراء شهادة الادخار ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، من القيود التي فرضها على إيداع النقود.
وأضاف المصدر أن المركزي ألغى الحد الأقصى للإيداع من أجل شراء الشهادة تسهيلا على العملاء، وإعطاء مرونة للاستفادة من هذه الشهادة مرتفعة العائد.
وكان البنك المركزي أقر أمس الأحد حدودًا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات لتتراوح بين عمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه، والحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي من فروع البنوك بعد القرار 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات باستثناء الشركات من حد السحب اليومي لصرف الرواتب للعاملين.
وألغى المركزي الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات، مع استمراره بالنسبة للسحب.
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