سرقة لوحة للفنان فان جوخ من متحف هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
أفادت "سكاي نوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسرقة لوحة للفنان العالمي فان جوخ من متحف هولندا، وذلك في أثناء إغلاق المتحف بسبب أزمة تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".
وحتى الآن لم ترد تفاصيل المزيد من التفاصيل.
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