سرقة لوحة للفنان فان جوخ من متحف هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أفادت "سكاي نوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسرقة لوحة للفنان العالمي فان جوخ من متحف هولندا، وذلك في أثناء إغلاق المتحف بسبب أزمة تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

وحتى الآن لم ترد تفاصيل المزيد من التفاصيل.