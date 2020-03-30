لتخفيف الزحام ومواجهة التكدسات.. "النقل" تدفع بقطارات إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجَّه كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، قيادات هيئة السكك الحديدية بتشغيل قطار إضافي مميز باكر من الزقازيق إلى القاهرة؛ لتخفيف الزحام.

وقالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، إن "السكك الحديدية" ستعلن تشغيل عدد من القطارات الإضافية؛ لتسهيل حركة نقل الركاب وتجنب وجود ازدحام للركاب داخل القطارات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على مدى الساعة لخدمة المواطنين واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لأمن وسلامة الركاب.

كان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو بشأن حدوث بعض التكدسات في قطار رقم 944 القادم من الزقازيق إلى القاهرة، صباح اليوم.