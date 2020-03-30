بالصور- فض 7 أسواق ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

فضت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، اليوم الأحد، ٧ أسواق ومنعت إقامتها، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بحظر التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

في مدينة حوش عيسى حاول بعض الباعة الجائلين التحايل وتنظيم السوق، وجرى فض التجمعات ومنع إقامته.

وفي مركز المحمودية منعت الوحدة المحلية بالتنسيق مع الشرطة إقامة سوق الماشية بقرية منية السعيد، وسوق الخضر بقرية ١٦ و سويقة بقرية سندرينا.

كما جرى فض تجمعات الأسواق بالأبعادية، وسوق الحجناية بدمنهور، واستمرار غلق السوق التجاري بقرية المعركة بمركز بدر ، وفض تجمعات سوق ميت غمر بقرية طيبة بالدلنجات.