وكتب آبي أحمد، على "تويتر" اليوم الأحد: "أشعر بالسعادة لأننا اتهينا خلال 6 أيام من إرسال المساعدات الطبية، التي وصلتنا من الملياردير الصيني جاك ما، مؤسس موقع (على بابا)".
وأضاف: "انهينا مهمة توزيع المساعدات الطبية للدول الأفريقية بنجاح، بواسطة الخطوط الجوية الإثيوبية، التي قامت بمهمة نقلها للدول".
وكان الملياردير الصيني جاك ما، تبرع بمهمات طبية لمساعدة الدول الأفريقية في محاربة فيروس كورونا المستجد.
ونشر رئيس وزراء إثيوبيا صورة على صفحته تحمل شعار "مؤسسة رئيس الوزراء آبي، وجاك ما، وعلى بابا"، مشيرا إلى أنها مبادرة لحماية أفريقيا من خطر فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وفي تدوينة سابقة، نشر آبي أحمد صور لطائرات تحمل شحنات طبية، قال إنها تم إرسالها إلى النيجر، والسنغال، وبنين، وغامبيا، وبوركينا فاسو، وصور أخرى لشحنات تم نقلها إلى مالي وبتسوانا وناميبيا ودول أفريقية أخرى.
جدير بالذكر ان تونس تسلمت أمس السبت شحنة من هذه المساعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسلمت دفعة منها..أثيوبيا تنتهي من توزيع الإمدادات الطبية التي موّلها رجل أعمال صيني إلى جميع الدول الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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