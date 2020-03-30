تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة في الإمارات

أعلنت الصحة الإماراتية الإثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة. إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة. لفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.

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