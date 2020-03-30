مستشار أردوغان يعلن تخليه عن "الإسلام"

أعلن أتيلجان بايار المستشار الاستراتيجي لرجب طيب أردوغان، وأحمد داوود أوغلو مسشار الرئيس في الانتخابات، عبر حسابه على تويتر، تخليه عن اعتناق الإسلام واعتناق ما يعرف بالربوبية، وهي اللا دين والاعتراف بالإله الخالق العظيم فقط من خلال استخدام العقل.

ومن جهة أخرى، أعلنت غرفة أنقرة للطب ، أن اختبار فيروس 18 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا الذين كافحوا تفشي فيروس كورونا في العاصمة كان إيجابيا، وتم التأكيد على أن الرقم الوارد في البيان

ما هو إلا بيانات يمكن تأكيدها.

وقال الحساب الرسمي على تويتر للغرفة: "إحدى أولى حلقات النجاح أو الفشل في مكافحة الوباء هي كيفية حماية العامل في مجال الرعاية الصحية"؛ وهناك ما مجموعه 18 من العاملين الصحيين المشخصين بـكوفيد 19 ، في أنقرة، مع 17 اختبارًا إيجابيًا واختبارًا إيجابيًا سريعًا".