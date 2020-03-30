ولي العهد البريطاني يخرج من العزل الذاتي وصحته جيدة

أكد المتحدث الرسمي باسم ولي عهد بريطانيا، اليوم الإثنين، أن "الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قال المتحدث، إن "مقر إقامة الأمير في كلارنس هاوس، أكد اليوم أن أمير ويلز غادر العزلالذاتي بعد التشاور مع طبيبه".
وأعلن بيان صدر عن كلارنس هاوس، مقر العائلة الملكية البريطانية في وستمنستر الأربعاء الماضي، أن "نتائج فحص كورونا الذي خضع له الأمير تشارلز (71 عاما)جاءت إيجابية"، مشيرًا إلى أن النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية في "حالة جيدة"، وأنه وضع نفسه قيد العزل الصحي في منزله بمدينة أبردين باسكتلندا.
ولفت البيان إلى أن قرينة أمير تشارلز، كاميلا، دوقة كورنوال، خضعت أيضا لفحص كورونا وجاءت نتائجه سلبية، وأنها وضعت نفسها طوعا قيد الحجر الصحي مع زوجها.
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