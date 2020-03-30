الصحة الروسية: 32 مصابًا بفيروس كورونا في حالة حرجة

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، أن 32 مصابًا بفيروس كورونا موزعين على 18 إقليماً، هم في حالة حرجة حالياً من بين أكثر من 1836شخصاً أصيبوا بالفيروس في البلاد، وفقاً لموقع روسيا اليوم.
ومع ذلك، أشار الوزير موراشكو، إلى أن معدل الوفيات العام في روسيا في 2020 الجاري، أقل من معدل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9%.
وقال خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوم الاثنين، "بشكلعام، وفقاً لمعدلات الوفيات، نرى أنه خلال 13 أسبوعاً من عام 2020 ، كانت معدلات الوفيات الإجمالية أقل من العام السابق".
وأضاف، "مقارنة بالعام الماضي، فإن معدل الوفيات من الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع وغير المرتبط بفيروس كورونا أقل بنسبة 9 بالمئة تقريبا".
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