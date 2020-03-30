إخضاع نتنياهو والمقربين منه بالحكومة للحجر الصحي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إخضاع نتنياهو والمقربين منه في الحكومة للحجر الصحي، امتثالاً لقرار وزارة الصحة وطبيب نتنياهو الخاص، وفقاً لموقع روسيا اليوم، ووفقالمصدر يمنع خروجهم من الحجر قبل ظهور نتائج الفحص
وكانت مصادر إسرائيلية أشارت إلى إصابة مستشارة نتنياهو لشؤونالمتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.
وذكرت وزارة الصحة أن 100 شخص إضافي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4743، في وقت وصل فيه عدد الوفيات إلى 15 شخصاً.
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