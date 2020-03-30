أكثر من 12 ألفًا من العاملين في القطاع الصحي في إسبانيا مصابون بكورونا

قالت ماريا خوسيه سييرا، نائبة رئيس خدمات الطوارئ الصحية في إسبانيا، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن نحو 12298 من العاملين

في قطاع الصحة مصابون بفيروس كورنا الجديد، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. .

وأضافت نائبة رئيس خدمات الطوارئ الصحية في إسبانيا، أن هذا العدد يشكل حوالي 14% من عدد الحالات المؤكدة في البلاد، والتي بلغت إجمالًا 85195، وهي تقريبًا نفس نسبة الأسبوع الماضي.