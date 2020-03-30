المستشفى الجامعي بمراكش يرد على فيديوهات المصابين بكورونا: أخبار مغلوطة ونسهر على راحة المرضى

بعد حديث مغربي حامل للجنسية البريطانية، عن ظروف صعبة يعانيها داخل مستشفى محمد السادس بمراكش، المخصص لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، خرج المستشفى للتوضيح، معتبرا أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت “أخبار مغلوطة لبعض نزلاء المستشفى”، حول عدم رضاهم بظروف استشفائهم وخصوصا الأكل والإيواء.

وقال مستشفى محمد السادس، في بلاغ له أصدره اليوم الإثنين، إنه يعمل على السهر على راحة المرضى وفق ما هو مسطر من طرف الوزارة، مضيفا أنه يخصص لكل مريض غرفة مجهزة، وبها مرحاض داخلي والأفرشة الضرورية لتوفير سبل الراحة.

وعن التغذية التي كان المواطن المشتكي، قال إنها تأتي للمرضى باردة، رمى المستشفى بمسؤوليتها على عاتق الشركة المفوض لها الإطعام، وقال إن الإطعام خدمة مفوضة لشركة متخصصة في هذا الميدان، وأن الأطقم المتخصصة في علم التغذية هي التي تسهر على إخراج قائمة الوجبات حسب حاجيات المرضى، وأنه يتم توزيع الوجبات وفق الوقت المحدد وفق دفتر التحملات.

يشار إلى أن عماد، المصاب بفيروس كرونا، والذي يرقد بمستشفى محمد السادس في مراكش، جناح الكوفيد 19، كان قد حكى لـ”اليوم 24″ عن معاناته مع المرض والإهمال، كاشفا جزاء مؤلما للغاية من رحلة الصراع مع الفيروس اللعين، واصفا 12 يوما قضاها هناك بـ”الجحيم”.