بعد إصابة أحد موظفيه.. مكتب ناتنياهو ينفي دخوله الحجر الصحي

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن الأخير لن يخضع للحجر الصحي على خلفية ثبوت إصابة مستشارة له بفيروس كورونا.

وذكر المكتب، في بيان وصل وكالة الأناضول: “تقوم الجهات المختصة في وزارة الصحة في هذه الأُثناء بتحقيق وبائي حول موظف (المستشارة ربيبكا بالوش) يعمل في محيط رئيس الوزراء نتنياهو”.

وأضاف “وفقا للتقييم الأولي، لا حاجة لدخول رئيس الوزراء إلى الحجر الصحي، لأنه لم يكن على علاقة قريبة مع المريض، ولم يلتق معه، كما اتضح أنهما لم يمكثا في نفس الغرفة خلال الأسبوعين الأخيرين”.

وكانت القناة الإخبارية الإسرائيلية “12”، قد قالت، اليوم، إن نتنياهو سيدخل إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع، بعد تأكيد إصابة مستشارته لشؤون المتدينين، ربيبكا بالوش، بالفيروس، بعد ثبوت إصابة زوجها بها.

ولفتت القناة إلى أن نتنياهو سيخضع، في وقت لاحق، لفحص الفيروس، وأشارت إلى أن بالوش التقت معه، وعدد من الوزراء في الأيام الأخيرة.

وكان نتنياهو قد أجرى، قبل أسبوعين، فحص فيروس كورونا، وكانت نتيجته سلبية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، اليوم، إلى 4347 إصابة، بعد الإعلان عن إصابة 100 جديدة، فيما يبلغ عدد الوفايات 16 حالة.

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ونقلت هيأة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس الماضي، قولها إن حالة 80 من مجمل المصابين، الذين يتلقون العلاج “حرجة”.

وأضافت إن 81 من مجمل المصابين في حالة متوسطة، وإن باقي المصابين في حالة طفيفة.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى شفاء 134 مصابا من الفيروس.

وشددت إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، من القيود على حركة المواطنين الإسرائيليين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وإجمالًا، أصاب الفيروس قرابة 734 ألف شخص في 199 دولة، وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 34 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 163ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.