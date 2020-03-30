عاجل.. ارتفاع وفيات “كورونا” في المغرب إلى 29 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين

كشفت معطيات وزارة الصحة، المنشورة قبل قليل، بالموقع الرسمي للوزارة الخاص بفيروس كورونا، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 29 بعد تسجيل وفاتين جديدتين.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1920 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 14 حالة، بعد اضافة حالة شفاء جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.