وسط حالة الطوارئ الصحية.. المغرب يفرض شروطا جديدة للسلامة على سفن الصيد البحري الأوربية

وسط أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم وفي المتوسط على الخصوص، فرض المغرب إجراءات، وتدابير جديدة، على سفن الصيد البحري الأوربية، التي تبحر في المياه المغربية.

وتناقلت وسائل إعلام إسبانية أن المغرب فرض على السفن الأوربية، التي تبحر في مياهه، خلال الأزمة الحالية، مجموعة من الاجراءات الاحترازية، منها الافراغ بعد مرور 15 يوما، وعدم خروج أطقمها إلى الموانئ المغربية.

وفي السياق ذاته، نقلت المفوضية الأوربية أن المغرب يسمح للسفن الأوربية بالإبحار في مياهه، شريطة توفرها على نسخة طبق الأصل من رخصة الحق في الصيد، خلال الفترة الثانية، التي تنطلق من شهر أبريل المقبل.

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يذكر أن اتفاق الصيد البحري الأخير، الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوربي، قبل أشهر، ينص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.

وطبقا لآخر اتفاق، فإن عدد السفن الأوربية المبحرة في المياه المغربية ارتفع إلى 128 سفينة، التي بإمكانها الابحار من كاب سبارتيل في العرائش إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة؛ في حين تم استثناء البحر الأبيض المتوسط بهدف الحفاظ على موارده.