نشرة خاصة.. أمطار قوية يومي الإثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة سيعرف أمطارا قوية، ابتداء من اليوم الإثنين وإلى غاية يوم غد الثلاثاء.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن أمطارا قوية (40 إلى 70 ملم)، ستهم عمالات وأقاليم شفشاون والفحص- أنجرة، والعرائش وطنجة وأصيلة ومرتفعات تطوان، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين (الساعة العاشرة مساء) إلى غاية يوم غد الثلاثاء (على الساعة الثانية زوالا).
كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، أن تعرف أقاليم القنيطرة والمضيق-الفنيدق ومرتفعات وزان وتاونات، أمطارا معتدلة محليا خلال نفس الفترة.
ومن المنتظر أن تهب رياح محليا قوية (من 60 إلى 70 كلم)، خلال نفس الفترة، بمناطق طنجة والريف والسهول الأطلسية شمال الصويرة والسفوح الجنوبية الشرقية والأطلسين الكبير والمتوسط.
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