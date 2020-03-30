أول حالة وفاة ببني ملال..”كورونا” ينهي حياة سائق “تاكسي” ..والجيران قاموا بواجب العزاء في بيته! 

توفي، أمس الأحد، بالمستشفى الجهوي ببني ملال، رجل في الخمسينات من العمر، حيث أكدت التحاليل المخبرية إصابته بفيروس “كورونا” ساعات بعد وفاته، وهي أول حالة وفاة بالمدينة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك كان يعمل سائق تاكسي من الحجم الكبير، وكان يعاني من مرض مزمن “الربو”، ودخل قسم المستعجلات بمستشفى المدينة، حيث لقي مصرعه هناك.

وأضاف المصدر ذاته، أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت للهالك أظهرت إصابته بفيروس كورونا ساعات بعد وفاته.

وأشار نفس المصدر، إلى أن مجموعة من الجيران والأصدقاء حضروا لبيت الهالك لتقديم العزاء لأسرته، التي تم وضعها بالحجر الصحي إلى حين إجراء التحاليل المخبرية للتأكد من إصابتهم من عدمها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حصر جميع المخالطين للهالك.