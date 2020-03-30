كشفت حصيلة رسمية أن رقم النداء ألو 300، الذي تم العمل به منذ 25 مارس الماضي، للإستماع للمواطنين بخصوص فيروس كورونا المستجد، قد سجل إلى غاية اليوم حوالي 38 ألف مكالمتا هاتفية، بمعدل يصل إلى 9500 مكالمة يومية.
جاء ذلك في مذكرة إخبارية، أكدت أن المكالمات التي يتم استقبالها من طرف موظفين، ومعهم أطباء متخصصون، أجابت عن أسئلة المتصلين حول أعراض يشعرون بها والتي قد تكون مشابهة لأعراض كورونا فيروس.
وحسب المصدر ذاته، فإن العملية، قد مكنت من ربط الحالات المشتبه فيها للتواصل مع المستشفى الأقرب جغرافيا من مقر سكناه، ليتم التكفل به.
أما بخصوص الشكايات الواردة على الرقم المذكور فيتم تجميعها، وإحالتها على وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد قد ارتفع صباح اليوم إلى 516 شخصا، مع تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفايات إلى 27 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنصة الهاتفية “ألو 300” تسجل 38 ألف اتصال.. بمعدل 9500 مكالمة في اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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