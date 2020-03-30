تقارير: اقتراح حل لاستئناف الدوري الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن هنالك حلولا جديدة تسعى إلى استئناف الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتحرص الأندية الكبرى على إنهاء الموسم الجاري، حتى لو أقيمت المباريات المتبقية بدون حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، ربما يُمنع نجوم البريمييرليغ من العودة إلى منازلهم، وإجبارهم على العيش معًا، من أجل عودة كرة القدم من جديد في حزيران/يونيو المقبل.

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ويهدف هذا الاقتراح المثالي إلى عيش جميع لاعبي البريمييرليغ في أماكن مختلفة معًا، مع عدم وجود فرصة للعودة إلى منازلهم حتى إنهاء الموسم، من أجل عزل الفريق كوحدة واحدة، لمنع تفشي الفيروس.

ولن يمثل ذلك الحل، مشكلة بالنسبة للاعبين الذين سبق وأن شاركوا في البطولات الدولية من قبل، والذين اعتادوا على العيش معًا في فندق واحد ولا يرحلوا منه سوى للتدريبات أو خوض المباريات.

ومن المتوقع أن يطبق هذا الحل لمدة 6 أسابيع، لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 تموز/يوليو المقبل.