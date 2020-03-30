عدن .. نائب مدير عام الصحة يتفقد مركز الرصد الوبائي ومجمع القطيع

الإثنين 30 مارس 2020

تفقد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد محسن الربيد صباح اليوم مركز الترصد الوبائي بمديرية المعلا، في العاصمة عدن .



وخلال الزيارة استمع الدكتور محمد الربيد من الأمين العام للمجلس المحلي بالمعلا كريم منير الئ الإجراءات التي تقوم بها مديرية في إطار الترصد الوبائي ومدى جاهزية المركز واحتياجاه من أجهزة ومعدات تخص الرصد الوبائي .

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من جانبه أكد الدكتور الربيد أن اللجنة العليا المختصه ستعمل علئ دعم كل مراكز الرصد الوبائي فور رفع الاحتياجات .

وعلى نفس الصعيد تفقد نائب مدير عام الصحة بعدن الدكتور محمد الربيد تفقد مجمع القطيع بمديرية صيرة .

وخلال الزيارة اطلع الربيد من الدكتور فوزان هاشم والدكتور اديب سالم الى احتياجات المجمع من أجهزة ومعدات يمكن معها تقديم خدمات أفضل للمرض .