- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. نائب مدير عام الصحة يتفقد مركز الرصد الوبائي ومجمع القطيع والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
تفقد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد محسن الربيد صباح اليوم مركز الترصد الوبائي بمديرية المعلا، في العاصمة عدن .
وخلال الزيارة استمع الدكتور محمد الربيد من الأمين العام للمجلس المحلي بالمعلا كريم منير الئ الإجراءات التي تقوم بها مديرية في إطار الترصد الوبائي ومدى جاهزية المركز واحتياجاه من أجهزة ومعدات تخص الرصد الوبائي .
من جانبه أكد الدكتور الربيد أن اللجنة العليا المختصه ستعمل علئ دعم كل مراكز الرصد الوبائي فور رفع الاحتياجات .
وعلى نفس الصعيد تفقد نائب مدير عام الصحة بعدن الدكتور محمد الربيد تفقد مجمع القطيع بمديرية صيرة .
وخلال الزيارة اطلع الربيد من الدكتور فوزان هاشم والدكتور اديب سالم الى احتياجات المجمع من أجهزة ومعدات يمكن معها تقديم خدمات أفضل للمرض .
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. نائب مدير عام الصحة يتفقد مركز الرصد الوبائي ومجمع القطيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.