شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 30/آذار/2020، غارات جوية على أهداف حوثية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف حوثية في مدينة المنصري بمديرية الحالي شرقي المحافظة. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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