عدن .. مدير صيرة يطلع على أعمال ازالة مخلفات مياه الأمطار بالمديرية

الإثنين 30 مارس 2020

اطلع مدير عام مديرية صيرة بمحافظة عدن خالد سيدو، اليوم، على أعمال إزالة مخلفات مياه الأمطار التي شهدتها كافة مديريات محافظة عدن.



وقام سيدو، بالإشراف على أعمال ازالة الأتربة والمخلفات في منطقتي شعب العيدروس والمرسابة بالقطيع، التي تضررتا بشكل كبير جراء سيول مياه الأمطار، وتفقد أوضاع المواطنين فيها.

وأكد سيدو، على أهمية بدل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات للمواطنين الذي يعانون في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها البلد، كما اشاد بدور المواطنين وتكاتفهم ومساعدتهم في رفع هذه المخلفات.

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وعلى صيد متصل ناقش مدير عام مديرية صيرة بعدن خالد سيدو، خلال لقاءه بمكتبه اليوم، بمدير المنطقة الأولى للصرف الصحي سامي أنور، آلية عمل فريق الصرف الصحي بالمديرية.

وخلال اللقاء أستمع سيدو، إلى إحتياجات الصرف الصحي والصعوبات التي تواجههم أثناء أداء عملهم...مؤكدا تسهيل الصعوبات لضمان استمرار العمل بوتيرة عالية وتجنب طفح مياه الصرف الصحي بالمديرية.

وأشاد مدير مديرية صيرة بعدن بالدور والجهود التي بذلها فريق الصرف الصحي بالمديرية والعمل على مدى 24 ساعة لفتح الإنسدادات في شبكة الصرف الصحي والتي تسببت بطفح للمجاري في بعض احياء المديرية بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن