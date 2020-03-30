شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: الأمير تشارلز خرج من العزل وبصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي باسم ولي عهد بريطانيا، البالغ من العمر 71 عاما والذي أصيب بفيروس كورونا، اليوم الاثنين إن الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة.

وأضاف المتحدث أن مقر إقامة الأمير في كلارنس هاوس، "أكد اليوم أن أمير ويلز غادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه".