شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: كورونا يتراجع في بريطانيا.. والمصل جاهز خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

لندن – وكالات

قال نيل فيرجسون أستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج في لندن اليوم الاثنين إن ثمة بوادر على أن وباء كورونا يتراجع في بريطانيا وإن فحوص الأجسام المضادة قد تكون جاهزة خلال أيام. وقال فيرجسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نحن نعتقد أن الوباء في سبيله للتباطؤ الآن في بريطانيا".

وكانت بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، قد اتخذت في بادئ الأمر إجراءات متواضعة لاحتواء انتشار المرض كانت أقل من غيرها من دول أوروبية مثل إيطاليا. لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض قيودا صارمة بعد أن أظهرت توقعات بأن عدد الوفيات قد يصل إلى ربع مليون بريطاني.

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وقال فيرجسون إن ثلث أو ربما 40 بالمئة من الحالات لا تظهر عليها أعراض وأضاف أنه ربما تكون الإصابة بالمرض قد طالت ما بين اثنين بالمئة وثلاثة بالمئة من سكان بريطانيا.

لكنه حذر من أن البيانات ليست كافية أو دقيقة بما يكفي لاستخلاص نتائج مؤكدة.

وقال إن فحوص الأجسام المضادة في المراحل النهائية قبل بدء طرحها وقد تكون جاهزة للاستخدام في غضون "أيام وليس أسابيع".