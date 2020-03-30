مدرب الصقور يوجه طلباً للاعبيه خلال أيام حظر التجوال

رياضة 2020-03-30 | 14:18 964 مشاهدة طالب المدير الفني لفريق القوة الجوية بكرة القدم ايوب اوديشو من اللاعبين الاستمرار بإجراء التدريبات للمحافظة على الجانب البدني.



وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي كون اغلب اللاعبين هم من خيرة لاعبي المنتخبات الوطنية ويجب أن يكون اللاعب جاهزا كون هناك استحقاقات تنتظرهم بعد الخلاص من هذا الفيروس الذي سينتهي باذن الله تعالى في قادم الأيام". وقال اوديشو في بيان تلقته الخليج 365، إنه "على الرغم من حظر التجول المفروض في عموم البلاد من قبل خلية الازمة خشية من انتشار فيروس كورونا الا ان ذلك لايمنع من مواصلة التدريبات في المنزل للمحافظة على اللياقة البدنية فضلا عن متابعة الوزن من خلال التغذية الصحية بالتشاور مع الجهاز الطبي للفريق".وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي كون اغلب اللاعبين هم من خيرة لاعبي المنتخبات الوطنية ويجب أن يكون اللاعب جاهزا كون هناك استحقاقات تنتظرهم بعد الخلاص من هذا الفيروس الذي سينتهي باذن الله تعالى في قادم الأيام". وكان اتحاد الكرة العراقي، قد أعلن تأجيل دوري الكرة الممتاز حتى اشعار اخر بسبب إجراءات خلية الازمة في مكافحة فيروس كورونا.

المحرر: محمد خليل

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