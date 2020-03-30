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2020-03-30 | 13:58
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نشر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، بيانًا رسميًا يوضح فيه موقف اللاعبين تجاه اقتراح تخفيض الرواتب بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
ونشر ميسي البيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ويفيد بأن "اللاعبين وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70%، حتى لا يتأثر برشلونة اقتصادياً".
وأضاف أن "لاعبي برشلونة سيقدمون المساعدة لعمال النادي الذين تأثرت رواتبهم بسبب الأزمة التي تتعرض لها الإدارة بسبب فيروس كورونا وتوقف المسابقات المحلية والقارية".
ولكن من خلال البيان هاجم ميسي بعض الأشخاص الذين قاموا بتسريب بعض المعلومات المغلوطة بشأن رفض اللاعبين فكرة تخفيض رواتبهم عبر الصحافة والإعلام.
وأكد ميسي في البيان، أن "فكرة تخفيض الرواتب كانت تشغل بال اللاعبين منذ اليوم الأول للأزمة الحالية ولكن كانت هناك مناقشات حول النسبة المئوية النهائية".
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يصدر بياناً رسمياً بشأن موقف لاعبي برشلونة من تخفيض الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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