ميسي يصدر بياناً رسمياً بشأن موقف لاعبي برشلونة من تخفيض الرواتب

وتوقفت مباريات كرة القدم في إسبانيا في بداية الشهر الحالي من قبل رابطة الأندية للمساعدة في الحد من الاختلاط بين الأفراد للحد من انتشار المرض في المدن.

ونشر ميسي البيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ويفيد بأن "اللاعبين وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70%، حتى لا يتأثر برشلونة اقتصادياً".



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وأضاف أن "لاعبي برشلونة سيقدمون المساعدة لعمال النادي الذين تأثرت رواتبهم بسبب الأزمة التي تتعرض لها الإدارة بسبب فيروس كورونا وتوقف المسابقات المحلية والقارية".

ولكن من خلال البيان هاجم ميسي بعض الأشخاص الذين قاموا بتسريب بعض المعلومات المغلوطة بشأن رفض اللاعبين فكرة تخفيض رواتبهم عبر الصحافة والإعلام.

وأكد ميسي في البيان، أن "فكرة تخفيض الرواتب كانت تشغل بال اللاعبين منذ اليوم الأول للأزمة الحالية ولكن كانت هناك مناقشات حول النسبة المئوية النهائية".