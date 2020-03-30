أطلقت كوادر مستشفى الجملة العصبية في بغداد، اليوم الاثنين، حملة "خليك في البيت" للحد من انتشار فايروس كورونا وقال إعلام المستشفى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادر مستشفى الجملة العصبية نظموا وقفات حاملين لوحات تعبيرية تحث المواطنين على الالتزام بحظر التجوال والبقاء في منازلهم لحمايتهم من الاصابة بفيروس كورونا".



وأضاف البيان، أن "كوادر المستشفى أكدوا من خلال اللافتات التي يحملونها بقاءهم في المؤسسات الصحية لحماية المواطنين، ودعوا المواطنين للبقاء بالمنازل رداً لتضحياتهم ووقفتهم كحائط صد لمنع انتقال الوباء للمواطنين". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أصحاب المعطف الأبيض يطلقون حملة 'خليك في البيت' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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