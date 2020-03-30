نتنياهو ومستشاروه يدخلون في الحجر الصحي بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع مستشاريه الحجر الصحي.



وفي التفاصيل، أجبر فيروس كورونا، الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاريه على دخول الحجر الصحي، بعد ممانعة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، ظهر اليوم: "رغم عدم انتهاء التحقيق الوبائي بشأن إمكانية إصابته بفيروس كورونا، قرر رئيس الوزراء أنه ومستشاريه سيدخلون الحجر الصحي حتى انتهاء التحقيق".

وأضاف: "وفقا لنتائج الفحوصات، فإن وزارة الصحة ستحدد مع طبيبه الشخصي موعدا لإنهاء الحجر الصحي".

وطبقا لتعليمات وزارة الصحة، يستمر الحجر الصحي 14 يوما.

وجاء هذا القرار بعد ممانعة من قبل نتنياهو رغم إصابة مستشارة له بفيروس كورونا.

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فقد كان كشف النقاب، فجر الإثنين، عن إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ريفكا بالوخ، بالوباء.

وشُخصت إصابتها بالفيروس بعد إصابة زوجها به.

وتحدثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية عن دخول نتنياهو إلى الحجر الصحي، لكن مكتبه سارع إلى نفي الأمر ورفضه.

وقال مكتب نتنياهو في بيان حول الأمر، حينها إن "الجهات المختصة في وزارة الصحة تقوم بتحقيق وبائي حول موظف يعمل في محيط رئيس الوزراء، ثم سيتم تمرير تعليمات مفصلة بهذا الشأن".

ورأى أنه "وفقا للتقييم الأولي، لا حاجة لدخول رئيس الوزراء إلى الحجر الصحي لأنه لم يكن على علاقة قريبة مع المريض ولم يلتق معه. كما اتضح أنهما لم يمكثا في نفس الغرفة خلال الأسبوعين الأخيرين".

إلا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تراجع لاحقا وأعلن دخوله الحجر الصحي.

وارتفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في إسرائيل إلى 16 حالة، فيما بلغت إصاباته 4347.