شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يأمر بالعلاج المجاني لجميع المصابين بكورونا في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بعلاج المصابين بكورونا في المملكة من مواطنين ومقيمين ومخالفين لنظام الإقامة، مجاناً في جميع المنشآت الصحية العامة، والخاصة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وأكد الوزير السعودي "هذا يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين على صحة الجميع وهو الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع".

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده وزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم.

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