صحيفة إماراتية: سنفاخر الدنيا بمواقف قيادتنا الرشيدة وجهودها المباركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، أنه لم يتوحد العالم أجمع في التاريخ كما هو اليوم في مواجهة وباء "كورونا المستجد"، كما أنه يتوافق حتى في طريقة الحد من انتشاره عبر معظم الإجراءات والخطوات الاحترازية، وهذا الفيروس الذي دفع أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية إلى التزام منازلهم في خطوة الهدف منها وضع حد لاستشراء الوباء قدر الإمكان، علماً أن العالم لا يزال في مرحلة المواجهة وينتهج الأسلوب الدفاعي حتى اليوم.



وتابعت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" لكن خطورة التحدي دفعت الكثير من الدول لتصور وضع العالم بعد انتهاء الفيروس والقضاء عليه وهي خطوة دون أدنى شك قادمة وستنتصر البشرية على هذا التحدي كغيره، بما في ذلك التداعيات التي سببها على مختلف الصعد والتي لا تبدأ من الصحة والاقتصاد ولا تنتهي بطريقة تفكير البشر والتكيف مع أوضاع قد تسود لزمن طويل خاصة على التصرفات الشخصية أو حتى الاجتماعية.

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وأضافت أنه قد تكون التباينات في الإصابات بين الدول نتيجة لأمرين أساسيين ..الأول قدرة النظام الصحي في كل دولة ومدى ما تم الاستثمار والبناء فيه طوال الفترات السابقة لتفشي وباء كورونا في مطلع شهر ديسمبر الماضي، علماً أن الكثير من الإشارات في السنوات الأخيرة كان واجباً أخذها بمنتهى الجدية والبناء على أساس ما يقتضيه التعامل معها أو مع ما يشابهها مثل "سارس" و"إنفلونزا الطيور" وغيرها وإغفال عدد من الحكومات الاستعداد لمثل هذا الاحتمال سبب مع كل أسف مآس واوضاع صعبة.

وأشارت إلى أن الأمر الثاني هو سرعة اتخاذ أصحاب القرار لإجراءات استباقية واحترازية، ففي الدول التي تنبهت للخطر مبكراً وسارعت للتعامل معه بما يجب حافظت على قوتها ومنعت الفيروس من التفشي، في حين نجد أن الدول التي تعاملت مع الوباء باستخفاف أو حاولت اتخاذه ورقة سياسية للربح والخسارة سرعان ما عانت جراء قرارات خاطئة لم تضع المسؤولية الواجبة بعيداً عن دهاليز السياسة فكانت المآسي والكوارث المحزنة التي نراها اليوم.. خاصة أن العالم لا يزال يحاول معرفة كل أسرار وخفايا هذا الفيروس وتطوره وكيفية تكيفه مع محيطه والكثير مما يجب لعمل لقاح يكون كفيلاً بحصره في التوازي مع جهود الحصول على دواء للتعامل مع الإصابات .. وتبين جميع الدراسات أنه لا يشترط بالضرورة أن يكون قاتلاً.. لكنه يبقى وباء كارثياً.

وقالت في الختام إنه من جهتنا في دولة الإمارات سنفاخر الدنيا بمواقف قيادتنا الرشيدة وجهودها المباركة وعملية البناء بالإنسان وتقوية القطاعات الهامة كالصحة وغيرها، وشجاعة القرارات التاريخية التي تضع مصلحة المجتمع وصحة جميع أفراده فوق كل اعتبار، وترسيخ الجهود الإنسانية المباركة والنبيلة لدعم الجميع حول العالم، في تجسيد لقدرة الوطن القوي على مجابهة جميع التحديات بمختلف أشكالها