صحيفة: الإمارات مستمرة في رسالتها الإنسانية العالمية وتحركاتها المباركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، إن هناك تحركات مكثفة للقيادة الرشيدة مع دول العالم، من أجل التكاتف لمكافحة وباء «كورونا»، واتخاذ الخطوات المختلفة من أجل محاصرة تداعياته وتخفيف آثاره على النشاط الاقتصادي، وتوفير أقصى سبل الرعاية للحد من آثاره الصحية.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يجري اتصالات متواصلة مع زعماء الدول وقياداتها، وآخرها الاتصال الهاتفي مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، والرئيس العراقي برهم صالح، للبحث في تطورات انتشار الفيروس ووضع آلية موحدة لمكافحته، واستعداد الإمارات لتقديم الدعم للجهود العالمية المبذولة في هذا الإطار، والتي تكفل القضاء على الوباء في أسرع وقت ممكن، وتأكيد سموه ترسيخ مبادئ «وثيقة الأخوة الإنسانية» في ظل هذه الظروف.

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وذكرت أن الإنسانية أهم ما يميز تحركات القيادة الرشيدة، فالتحدي واحد، والخطر واحد، وسيتجاوزه العالم سريعاً في حال التعاون وبذل أقصى الجهود الممكنة لرفع مستوى التنسيق للوصول إلى علاج أو لقاح للفيروس، وتقديم دعم للدول لتعزيز صمودها في وجه هذا الوباء العالمي.

وأوضحت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أنه في هذه الظروف الدقيقة والحرجة فإن الإمارات مستمرة في رسالتها الإنسانية العالمية وتحركاتها المباركة، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً اقتصادية وصحية لوقف الفيروس، واضعةً على أعلى سلم أولوياتها صحة المجتمع وأمنه الدوائي والغذائي