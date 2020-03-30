أفادت وسائل إعلام، بقيام طيران التحالف العربي بغارات، على مخازن للأسلحة في عدة أماكن بالعاصمة اليمينية صنعاء وغيرها، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأغار الحوثيون على السعودية من خلال مقذوفات صاروخية، تصدت لها السعودية، لكنها تأتي في وقت تحارب فيه المملكة والعالم، فيروس كورونا المستجد.
واستهدفت الغارات معسكر النهدين وقاعدة الديلمي ومعسكر الصيانة شمال وجنوب العاصمة.
ووردت الأنباء بتصاعد الدخان من الأماكن التي سمع منها دوي الانفجارات.
وأكدت قوات التحالف العربي التي تقودها المملكة العربية السعودية،استمرارها باتخاذ الاجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات المليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين".
وأضاف التحالف العربي: العملية العسكرية لتحييد وتدمير التهديد البالستي للحوثيين والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين".
وأغارت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاثنين، على موقع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة عمران.
وقال مصدر محلي، إن الضربة الجوية استهدفت تجمع للمليشيا الإجرامية في مديرية حرف سفيان.
كانت هذه تفاصيل خبر رداً على «قصف السعودية» بالصواريخ .. «ضربات جوية» عنيفة على مخازن الأسلحة الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.