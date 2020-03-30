رداً على «قصف السعودية» بالصواريخ .. «ضربات جوية» عنيفة على مخازن الأسلحة الحوثية

أفادت وسائل إعلام، بقيام طيران التحالف العربي بغارات، على مخازن للأسلحة في عدة أماكن بالعاصمة اليمينية صنعاء وغيرها، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأغار الحوثيون على السعودية من خلال مقذوفات صاروخية، تصدت لها السعودية، لكنها تأتي في وقت تحارب فيه المملكة والعالم، فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الغارات معسكر النهدين وقاعدة الديلمي ومعسكر الصيانة شمال وجنوب العاصمة.

ووردت الأنباء بتصاعد الدخان من الأماكن التي سمع منها دوي الانفجارات.

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وأكدت قوات التحالف العربي التي تقودها المملكة العربية السعودية،استمرارها باتخاذ الاجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات المليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين".

وأضاف التحالف العربي: العملية العسكرية لتحييد وتدمير التهديد البالستي للحوثيين والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين".

وأغارت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاثنين، على موقع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة عمران.

وقال مصدر محلي، إن الضربة الجوية استهدفت تجمع للمليشيا الإجرامية في مديرية حرف سفيان.