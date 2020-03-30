أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "بلدية حاصبيا وزّعت الدفعة الأولى من الكمامات الّتي جرى تصنيعها في معمل الخياطة التابع للبلدية، على مراكز ​القوى الأمنية​ في البلدة من ​قوى الأمن الداخلي​ و​الأمن العام​ و​مخابرات الجيش اللبناني​ وشرطة اتحاد البلديات، على أن تتمّ لاحقًا توزيع الدفعة الثانية على المؤسّسات والمواطنين على حدّ سواء"، لافتًا إلى أنّ "هذه الكمامات دائمة الاستعمال، بحيث يمكن غسلها وتعقيمها".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلدية حاصبيا وزعت دفعة من الكمامات المصنعة محليا على مراكز القوى الأمنية بالبلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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