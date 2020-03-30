النشرة: حركة ناشطة للموظفين أمام ماكينات الصراف الآلي بصيدا لسحب رواتبهم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "​مدينة صيدا​ شهدت حركة ناشطة منذ ساعات الصباح مع بداية أسبوع جديد، ميّزها تهافت الموظّفين على ماكينات الصراف الآلي أمام ​المصارف​ لسحب رواتبهم مع نهاية الشه"، لافتًا إلى أنّ "من جهة ثانية، عُقد اجتماع في ​بلدية صيدا​ برئاسة ​محمد السعودي​ لبحث آليّة صرف المساعادات الإغاثيّة البلاغة مليار ليرة لبنانية، مع ​الجمعيات الأهلية​ وبعض المخاتير".

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