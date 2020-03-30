هاشم: على الحكومة الإسراع بالخطوات لإعادة من يريد إلى وطنه بدل التهرب من المسؤولية

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، إلى أنّه "يبدو أنّ البعض في ​الحكومة​ يعيش في مكان وزمان آخرَين، ليبرّر للحكومة تأخّرها في اتخاذ بعض القرارات والإجراءات بموضوع المغتربين والعالقين خارج ​لبنان​".

وأشار في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّهم "يأخذون على السياسيّين مطالبتهم الحكومة بحسم أمرها من قضية المغتربين، وهذا ليس دقيقًا، لأنّ واجب السياسيّين ملاحقة قضايا اللبنانيّين مقيمين ومغتربين، وعلى الحكومة الإسراع بالخطوات لإعادة من يريد إلى وطنه أيّا كانت أوضاعهم، بدل التهرّب من المسؤولية".